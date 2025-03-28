Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу у него был чрезвычайно продуктивный первый телефонный разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает AFP.
Трамп созвонился с новым премьер-министром Канады Марком Карни
После возвращения в Белый дом Трамп наложил на Канаду таможенные тарифы, начав торговую войну, а также многократно высказывался о Канаде как о потенциальном 51-м штате США, создав беспрецедентное обострение между государствами.
Трамп в пятницу заявил, что он и премьер-министр Канады договорились встретиться вскоре после предстоящих 28 апреля выборов в парламент Канады.
Карни объявил выборы после того, как сменил в должности премьера Джастина Трюдо, с которым у Трампа сложились плохие отношения.
"Я только что завершил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный звонок, мы договорились о многих вещах", - сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп указал, что они "встретятся сразу после предстоящих в Канаде выборов, чтобы работать над политикой, элементами бизнеса и всеми другими факторами, что в конце концов будет прекрасно как для Соединенных Штатов, так и для Канады".
Положительная характеристика разговора - резкая смена тона по сравнению с недавней риторикой между Вашингтоном и Оттавой.
Признавая наличие напряженности в отношениях, Карни заявил в четверг, что эпоха глубоких экономических, оборонных и военных связей между Канадой и США закончилась.
Он также пообещал ответные мероприятия, реагируя на принятое Трампом на этой неделе решение установить высокие таможенные тарифы на автомобили.
Планируемый Трампом 25-процентный налог на импорт автомобилей в США вступит в силу на следующей неделе, и это может стать серьезным ударом по автомобильной промышленности Канады, которая обеспечивает около 500 000 рабочих мест.
Карни также предупредил в четверг, что не будет участвовать в содержательных торговых переговорах с Вашингтоном, пока президент США не проявит уважение к Канаде, в том числе не прекратит разговоры об аннексии.
После возвращения к власти в январе Трамп многократно высказывался, что Канада должна стать 51-м штатом США.
Президент США в среду также предупредил Канаду не сотрудничать с Евросоюзом, чтобы противостоять предстоящим ответным пошлинам на весь импорт, о которых он, как ожидается, объявит на следующей неделе.
Трамп предупредил, что если канадцы это сделают, они столкнутся с "крупномасштабными пошлинами, намного превышающими запланированные в настоящее время".
Обычно новый канадский лидер считает телефонный звонок президенту США первоочередной задачей, но это был первый контакт Трампа и Карни с момента вступления нового премьер-министра в должность 14 февраля.
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