Трамп созвонился с новым премьер-министром Канады Марком Карни

Он также пообещал ответные мероприятия, реагируя на принятое Трампом на этой неделе решение установить высокие таможенные тарифы на автомобили.

Планируемый Трампом 25-процентный налог на импорт автомобилей в США вступит в силу на следующей неделе, и это может стать серьезным ударом по автомобильной промышленности Канады, которая обеспечивает около 500 000 рабочих мест.

Карни также предупредил в четверг, что не будет участвовать в содержательных торговых переговорах с Вашингтоном, пока президент США не проявит уважение к Канаде, в том числе не прекратит разговоры об аннексии.

После возвращения к власти в январе Трамп многократно высказывался, что Канада должна стать 51-м штатом США.

Президент США в среду также предупредил Канаду не сотрудничать с Евросоюзом, чтобы противостоять предстоящим ответным пошлинам на весь импорт, о которых он, как ожидается, объявит на следующей неделе.

Трамп предупредил, что если канадцы это сделают, они столкнутся с "крупномасштабными пошлинами, намного превышающими запланированные в настоящее время".

Обычно новый канадский лидер считает телефонный звонок президенту США первоочередной задачей, но это был первый контакт Трампа и Карни с момента вступления нового премьер-министра в должность 14 февраля.

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