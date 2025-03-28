Главное за 28 марта Подробности заболевания детей инфекцией STEC/VTEC, спасение тюлененка в Вецаки и возможный снег в апреле

"20% возможностей своего мозга я потеряла безвозвратно", - говорит она. Сколько эта умная, удачливая и публично достаточно известная женщина выпивает каждый день, не знали даже ее близкие друзья. До момента, пока ее не бросили муж и сын, друзья вообще ничего не замечали. Сейчас она не пьет три года. Но она по-прежнему алкоголик и останется им.