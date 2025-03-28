У пяти детей, госпитализированных с инфекцией кишечной палочки, развился гемолитико-уремический синдром, в Вецаки студенты спасли маленького тюлененка, а синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю - возможно похолодание и даже снег. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET за пятницу, 28 марта.
Главное за 28 марта ⟩ Подробности заболевания детей инфекцией STEC/VTEC, спасение тюлененка в Вецаки и возможный снег в апреле
Новости Латвии:
У пяти детей, госпитализированных с инфекцией кишечной палочки, развился гемолитико-уремический синдром, что может привести к опасной для жизни форме почечной недостаточности, и состояние их здоровья в детской клинической университетской больнице (BKUS) оценивают как тяжелое, сообщили агентству LETA в больнице.
Выделены три продукта, которые могли спровоцировать вспышку инфекции STEC/VTEC - об этом в интервью TVNET+ рассказала Илона Дреймане, руководитель производства и технолог компании общественного питания SIA Žaks-2.
26 марта около 12:00 двое студентов в Вецаки наткнулись на тюлененка, который полз по дороге в противоположную от пляжа сторону. Молодые люди позвонили в муниципальную полицию, остались приглядывать за животным и дождались, пока малышу не будет оказана помощь.
На этой неделе Государственная полиция продолжает получать сообщения о случаях мошенничества. В большинстве случаев люди вовремя распознали попытку обмана и не продолжили взаимодействие с преступниками. Сразу несколько эпизодов мошенничества были зафиксированы в Курземе, сообщает Государственная полиция (VP).
В ближайшие дни в Латвии ожидается относительно теплая погода, прохладнее будет на побережье, а к следующим выходным возможен холодный фронт - таков прогноз синоптиков.
За рубежом:
На востоке Литвы всю ночь продолжалась операция по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины, затонувшей на полигоне Пабраде. Внутри бронемашины находились четверо военнослужащих армии США, сообщила в пятницу утром министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие несколько лет и вооружается, готовясь к будущему конфликту с Западом. Такой вывод делают в ФРГ на основании нового анализа данных немецкой разведки и бундесвера.
В пятницу Мьянму и Таиланд потрясло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов, в результате которого обрушились здания и десятки людей оказались под завалами, сообщают местные СМИ.
На отделенном поле, скрытом от посторонних глаз, украинские инженеры испытывают беспилотник дальнего действия Raybird. Похожая на мини-самолет машина с крыльями размещается на стартовой площадке, натягивается как стрела на арбалете, а затем запускается в воздух.
Президент Дональд Трамп радикально меняет внешнюю политику США. Многие теперь подозревают, что в долгосрочной перспективе он хочет сблизить Америку с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что США, Китай и Россия будут делить мир между собой, подобно победителям Второй мировой войны на Ялтинской конференции 1945 года.
Интересное чтиво:
В пятницу, 28 марта, в музыкально-драматическом пространстве OratoriO состоялась церемония награждения лауреатов "Языковой премии латвийских СМИ". В категории "Новостные интернет-порталы" за использование языка, привлекательного для читателей, поощрительный приз акции "Языковая премия латвийских СМИ 2024" получил интернет-портал TVNET.
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"20% возможностей своего мозга я потеряла безвозвратно", - говорит она. Сколько эта умная, удачливая и публично достаточно известная женщина выпивает каждый день, не знали даже ее близкие друзья. До момента, пока ее не бросили муж и сын, друзья вообще ничего не замечали. Сейчас она не пьет три года. Но она по-прежнему алкоголик и останется им.
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