Видео Что делать, если в интернете появилось ваше голое фото, сгенерированное ИИ?

Активистка Сельма Левренце недавно выложила в Twitter свою фотографию. Другой - анонимный - пользователь с помощью искусственного интеллекта "раздел" женщину и опубликовал это изображение. Хотя запись удалена, надо помнить, что то, что попало в интернет, остается там навсегда.

Левренце отметила, что сейчас идут консультации с юристами, чтобы обратиться в Госполицию. Планируется также обратиться в Госинспекцию данных, так как произошедшее касается и биометрических данных.

Госинспекция данных указала Латвийскому радио, что до сих пор не сталкивалась с подобными случаями. Если лицо считает, что изображение или его публикация причинили вред, инспекция рекомендует обратиться в суд об оскорблении чести и достоинства.

Проблема с созданными искусственным интеллектом изображениями становится только крупнее, заявил Латвийскому телевидению директор передового центра НАТО по вопросам стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Подробнее смотрите в сюжете!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!