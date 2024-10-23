Фото Полиция пресекла созданную 11 преступниками сеть по распространению наркотиков

В распоряжение полиции попала информация о том, что лица в организованной группе занимаются сбытом наркотиков через Telegram-каналы.

30 сентября этого года полицейские задержали девять человек. Продолжая работу по этому делу, 14 октября были задержаны еще два человека. Несколько подозреваемых ранее уже были судимы за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

По информации, полученной в ходе следствия, среди подозреваемых - организатор преступления, поставщики наркотиков, создатели "закладок" и получатели денег. Эти лица родились в период с 1989 года по 2000 год. Они в поисках клиентов на упомянутой платформе и в других соцсетях торговали наркотиками как в Риге, так и в других местах Латвии.

Полицейские провели более 12 обысков по подведомственным адресам и в автомобилях подозреваемых лиц. Всего у лиц изъяли 1,5 килограмма кокаина, 3,1 килограмма марихуаны, 1,3 килограмма кристаллов MDMA, около 560 граммов амфетамина, 400 граммов гашиша, 1325 таблеток MDMA и 120 марок ЛСД. Кроме того, изъято 18 160 евро наличных, которые, скорее всего, были получены преступным путем.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

Восьми подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - не связанные с лишением свободы меры пресечения.

После проведения процессуальных действий будет решаться вопрос об уничтожении изъятых наркотических средств.

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