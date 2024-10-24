"Можем ли мы защитить объекты критической инфраструктуры [стран Балтии]? В данный момент я не уверен", - заявил TVNET+ в интервью в рамках ежегодного форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2024" американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Он поделился своими наблюдениями как о прогрессе в сфере обороны стран Балтии и о том, является ли Трамп баламутом или реальной угрозой европейской безопасности, так и о других актуальных для нас и Украины вопросах.