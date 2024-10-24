"Можем ли мы защитить объекты критической инфраструктуры [стран Балтии]? В данный момент я не уверен", - заявил TVNET+ в интервью в рамках ежегодного форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2024" американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Он поделился своими наблюдениями как о прогрессе в сфере обороны стран Балтии и о том, является ли Трамп баламутом или реальной угрозой европейской безопасности, так и о других актуальных для нас и Украины вопросах.
В феврале этого года бывший командир армии США в Европе, старший советник НАТО по вопросам логистики генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью литовскому порталу 15min.lt сказал, что в случае вторжения России дополнительные сухопутные силы союзников, возможно, придется ждать даже две недели, и что механизм коллективной безопасности НАТО зависит от политической воли стран-участниц. Это вызвало в обществе размышления и даже довольно острые дискуссии по поводу эффективности коллективной безопасности и шансах стран Балтии на защиту в случае нападения.
Ходжес считает, что