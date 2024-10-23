Во время Крымского саммита в Риге наблюдается больше сил полиции

Для беспокойства жителей нет оснований и можно смело продолжать повседневную жизнь, поскольку присутствие полицейских в целях безопасности, подчеркивают стражи порядка.

При этом полиция призывает следить за указаниями правоохранителей, а также учитывать ограничения движения, связанные с проведением саммита.

В связи с проведением в Риге парламентского саммита Международной Крымской платформы будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в нескольких местах в городе.

Читатели TVNET тоже сообщают об усиленном присутствии полиции и сил безопасности в центре Риги.

Третий парламентский саммит международной Международной Крымской платформы Риге 24 октября соберет делегации из примерно 40 стран мира.

Саммит проводится для повышения понимания международного сообщества и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Его целью является освещение глобального влияния российской агрессии и продолжение международного освещения преступлений, совершенных агрессором.

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