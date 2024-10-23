PMLP из-за нехватки финансирования может закрыть одно из отделений

Если Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не получит достаточного финансирования, возможно, придется подумать о закрытии одного из отделений, заявила в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель PMLP Майра Розе.