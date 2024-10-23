Если Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не получит достаточного финансирования, возможно, придется подумать о закрытии одного из отделений, заявила в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель PMLP Майра Розе.
PMLP из-за нехватки финансирования может закрыть одно из отделений
Представляя бюджет PMLP на 2025 год, Розе сообщила депутатам, что коммунальные платежи растут впечатляющими темпами: например, арендная плата удвоилась.
Розе заверила, что пока отделения не закрываются, и управление будет искать возможности справиться с ситуацией.
Бюджет PMLP на 2025 год запланирован в размере 30 098 660 евро. 17 073 328 евро будет потрачено на зарплаты для 641 должности, а 7 125 875 евро - на товары и услуги.
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