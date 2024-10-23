В PMLP рассказали, как хитрят просители убежища после отказа, чтобы не уезжать из страны

В прошлом году зарегистрировано в целом около 1600 просителей убежища. В этом году наметилась тенденция, когда после всех возможных процедур предоставления убежища, включая судебные разбирательства, иностранцы повторно обращаются с просьбой об убежище без каких-либо дополнений только для того, чтобы не покинуть страну, тем самым тратя государственный ресурс.

Решение PMLP может быть обжаловано в суде, где в этом году было рассмотрено 266 дел о предоставлении убежища.

Просители убежища представляют десятки стран, а это значит, что решение PMLP требует понимания ситуации с правами человека в этих странах.

"Очень интересно, что именно из Таджикистана у нас большое количество просителей убежища с семьями", - сказала Розе.

​Из материалов, представленных Управлением в комиссию, следует, что увеличение числа просителей убежища создает значительную дополнительную административную нагрузку на существующие мощности. Со второй половины 2026 года необходимо будет применять законодательство Пакта о миграции и убежище. Это означает, что, например, потребуются дополнительные ресурсы для проведения новой пограничной процедуры, а также два собеседования вместо одного.

Дополнительной проблемой является то, что с 2026 года Европейский Союз не будет выделять средства на содержание Лиепайского центра размещения просителей убежища, отмечает PMLP.

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