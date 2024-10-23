Вспоминаем важные и интересные события, которые произошли в среду, 23 октября. Президент Ринкевич раскритиковал решение генсека ООН посетить саммит БРИКС в России, а премьер Силиня - скульптурную композицию рядом с военной базой в Адажи; центр Риги заполнила полиция из-за саммита Крымской платформы, а в Турции на крупном оборонном предприятии был совершен теракт. Обо этом и многом другом читайте в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 23 октября ⟩ Теракт в Турции, полиция в центре Риги и PMLP грозится закрыть одно из отделений
Новости Латвии:
Страны-участницы, ратифицировавшие Гаагскую конвенцию о получении доказательств за рубежом по гражданским или коммерческим делам, в дальнейшем не смогут подавать в Латвии заявления на русском языке, решило правительство.
Поездка генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Россию не говорит ничего хорошего о политике ООН, заявил в среду на пресс-конференции журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Получивший широкую огласку случай с "военизированной скульптурной композицией" у Адажской базы в Кадаге вызывает опасения относительно того, как тратится с трудом собранное финансирование для оборонной отрасли, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Если Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не получит достаточного финансирования, возможно, придется подумать о закрытии одного из отделений, заявила в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель PMLP Майра Розе.
Обеспечивая меры общественного порядка и безопасности в связи с парламентским саммитом Международной Крымской платформы, на этой неделе в Риге наблюдается больше сил полиции, сообщили TVNET в Госполиции.
Госполиция остановила созданную 11 лицами сеть по распространению наркотиков и в общей сложности обнаружила около семи килограммов различного одурманивающего вещества, сообщили в Госполиции.
Ни один из предположительно нелегальных мигрантов, обнаруженных в Латгале погибшими, не умер насильственной смертью, сообщили агентству LETA в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.
За рубежом:
Теракт произошел у головного офиса военно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries, есть пострадавшие и жертвы, сообщил глава МВД Турции.
Европейский суд по правам человека вынес решение по объединенному иску более 100 человек и организаций, объявленных в России "иностранными агентами". Это первое решение ЕСПЧ по жалобам физических лиц, получившими статус "иноагента". Россия отказывается выполнять решения ЕСПЧ с 2022 года.
Пытаясь помочь России в развернутой ею войне, северокорейский режим направил стране-агрессору не только военнослужащих - в Россию прибыли и пилоты, которые будут летать на истребителях армии РФ, сообщает издание Newsweek.
Генпрокурор Украины Костин решил оставить должность после выявления десятков случаев оформления фиктивных документов об инвалидности среди прокуроров.
Онлайн-библиотека "Флибуста" вечером во вторник, 22 октября, сообщила, что основатель проекта по прозвищу Stiver (его настоящее имя неизвестно) ушел из жизни с помощью ассистированного самоубийства (одной из форм эвтаназии) в Германии, пишет "Медуза".
Поход женщины в Австралии закончился плачевно. Мобильный телефон выскользнул у нее из рук и упал между двумя камнями. Пытаясь достать его, она упала головой вперед в расщелину и застряла, проведя в каменной ловушке семь часов, сообщает BBC.
Интересное чтиво:
15 марта 2002 года по адресу ул. Вальню, 32, свои двери распахнул клуб Depo, основанный на базе клуба электронной музыки Metro, который открыл диджей Гунтис Ванагс вместе с коллегой. 21 октября 2024 года стало известно, что из-за смены владельца здания работа клуба приостановлена на неопределенный срок. Что случилось, и каким мы запомним легендарный Depo?
Пользовательница приложения Threads 16 октября рассказала о неловком случае, произошедшем с ней в транспорте Rīgas satiksme. По пути домой в ее смартфоне несколько раз активизировался призыв осуществить платеж банковской картой. "Посмотрела вокруг - две дамы, обе читают новости... Поднимаю телефон, и снова просит оплатить!!! Тогда я поняла, что это был считыватель билетов".
Канадский золотарник (Solidago canadensis) растет в Латвии на лугах, канавах, обочинах дорог и других местах, при этом цветущее желтыми цветами растение продолжает распространяться. В социальных сетях в последние дни прозвучали разговоры о том, что, если не искоренять канадский золотарник в Латвии, то может поступить штраф в размере до 3000 евро. Это правда?
Как быть, если кто-то использует ИИ, чтобы отредактировать фотографию и оскорбить достоинство человека? Госинспекция данных в такой ситуации призывает обращаться в Госполицию, а полиция - в Государственную инспекцию данных, сообщает Panorāma.
В пятницу вечером, 11 октября, в редакцию Rus.Postimees позвонил курьер платформы Wolt, который сообщил, что многие доставщики еды в Таллинне начали акцию протеста, целью которой является повышение тарифов. По необъяснимому стечению обстоятельств в это же время в работе приложения Bolt Food произошел масштабный сбой.
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