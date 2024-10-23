Главное за 23 октября Теракт в Турции, полиция в центре Риги и PMLP грозится закрыть одно из отделений

Тыкву можно и нужно есть от кожуры до семян. Да, даже тягучие внутренности, которые обычно попадают в компост, ведь у них большой потенциал. Любительница выращивать тыквы и страстная кулинарка Илзе Вентерзуте делится своим опытом.

Гордон Рамзи может нравиться или не нравиться, но когда дело доходит до улучшения своих кулинарных навыков, к его советам стоит прислушаться. На этот раз легендарный шеф-повар и телеведущий рассказал о двух классических ошибках, которые мы допускаем при приготовлении пасты, или, как мы привыкли говорить - макарон.

Несмотря на риск для здоровья, включая смерть, удушение во время секса стало очень популярным, особенно среди молодежи. Исследование, проведенное в Австралии ранее в этом году, показало, что более половины молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет сообщили, что их хотя бы один раз придушали во время секса. Столько же признались, что хотя бы раз душили своих партнеров. Хотя удушение распространено как среди мужчин, так и среди женщин, данные показывают, что женщины чаще подвергаются удушению, а мужчины чаще совершают это действие, сообщают зарубежные СМИ.

В мае 1999 года 29-летняя врач-рентгенолог из Швеции провалилась под лёд в ходе лыжной прогулки. В ледяной воде она провела 80 минут, а когда её наконец спасли, у неё пропал пульс, а температура тела упала до 13 градусов по Цельсию. Однако чудом женщина выжила.

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