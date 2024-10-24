Блогер Имант Лизинскис: "мудрая толпа" примет полезные для общества решения

Лизинскис считает, что двухпартийная демократическая система - самая эффективная.

"В этом есть замечательный факт, что люди выбирают. Я считаю, что рано или поздно здоровые демократические модели должны приходить к двухпартийной системе. Потому что иначе партии воруют голоса у других партий, появляются партии-спойлеры, нужно объединяться в коалицию заранее и идти вместе с этой коалицией. А так у нас есть Демократическая партия США, с либеральными взглядами. И есть Республиканская партия - с правыми", - рассказывает блогер.

Что же делать в случаях, когда твои взгляды разделяются между этими партиями? По мнению Лизинискиса, тут в дело должна вступать прямая демократия.