Политический блогер Имант Лизинскис уверен, что демократия работает, потому что общество может само принять правильные решения. Об эффекте "мудрой толпы" он рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
Блогер Имант Лизинскис: "мудрая толпа" примет полезные для общества решения
Лизинскис считает, что двухпартийная демократическая система - самая эффективная.
"В этом есть замечательный факт, что люди выбирают. Я считаю, что рано или поздно здоровые демократические модели должны приходить к двухпартийной системе. Потому что иначе партии воруют голоса у других партий, появляются партии-спойлеры, нужно объединяться в коалицию заранее и идти вместе с этой коалицией. А так у нас есть Демократическая партия США, с либеральными взглядами. И есть Республиканская партия - с правыми", - рассказывает блогер.
Что же делать в случаях, когда твои взгляды разделяются между этими партиями? По мнению Лизинискиса, тут в дело должна вступать прямая демократия.
"Должна интегрироваться прямая демократия. Если есть массовое желание легализовать оружие, но при этом у власти Демократическая партия США, то у людей должен быть институт, через который они могут проголосовать. Опять-таки, возвращаемся к примеру Швейцарии, где люди регулярно ходят на референдумы и решают какую-то странную дичь. Из серии - будем ли мы отстреливать волков или не будем отстреливать волков", - объясняет он.
Блогер придерживается теории о том, что общество само выбирает для себя подходящие решения.
"Есть такая социальная теория, называется теория мудрой толпы. Если люди разных взглядов будут принимать какое-то одно решение, то они с большей статистической вероятностью примут правильное, выгодное для группы решение. Если, опять-таки, это будет "мудрая толпа" из разных людей, из разных слоев", - поясняет Лизинскис.
Он уточняет, что это не гарантия правильного решения. Но в долгой перспективе это, по его мнению, работает.
"Я не говорю, что "мудрая толпа" гарантирует результат на 100%. Мудрая толпа гарантирует с большей вероятностью результат, который поспособствует правильному решению. Вот в этом вся суть. Я сейчас ссылаюсь на Роберта Сапольски, на его лекции, где он рассказывал об экспериментах - если мы собираем разных людей, они делают более правильное решение, правильно оценивают ситуацию", - рассказывает блогер.
Полностью интервью с Имантом Лизинским вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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