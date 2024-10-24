Гражданину Эстонии запретили въезд в Россию к родственникам

Суд в Петербурге отказал гражданину Эстонии в снятии запрета на въезд в РФ, где живут его отец и бабушка. Проблемы начались после отказа автомобилиста пройти тест на алкоголь и многократных нарушений правил дорожного движения. Российский суд утверждает, что он не уступал дорогу пешеходам. Rus.Postimees нашел родственников человека с таким же именем.