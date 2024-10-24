Передача: Под Салдусом 13-летний мальчик спас из огня сестру и домашних любимцев

Семья с тремя детьми в волости Шкедес пережила беду. В момент начала пожара дома были оба младших ребенка семьи, так как у школьников сейчас каникулы. Первым, кто заметил горение, был 13-летний мальчик.

"Мальчик рассказал, что смотрел телевизор, когда услышал, что что-то трещит. Подумал, что может быть коты царапаются, у меня три кота дома. Однако он пошел смотреть. Когда открыл двери, все уже горело", - рассказал хозяин квартиры Арнис.

Он также указал, что ребенок пытался потушить пламя. Он заливал его водой, однако огонь разгорался все сильнее. Поняв, что сам он с возгоранием не справится, мальчик позвонил пожарным и рассказал о произошедшем.

Ребенок помог выбраться как сестре, так и домашним любимцам, однако всех спасти не успел.

"К сожалению, погибли две птички. Котики - они все спасены. Морская свинка тоже спасена", - рассказал Арнис.

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