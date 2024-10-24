Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака и Сирии. Об этом в ночь на четверг, 24 октября, сообщило министерство обороны Турции.

По данным турецкого оборонного ведомства, в результате авиаударов в общей сложности были "успешно уничтожены 32 цели, принадлежавшие террористам". По каким именно объектам были нанесены удары, Минобороны не уточнило. В заявлении говорится, что были приняты "все меры предосторожности", чтобы не допустить причинения вреда гражданскому населению. Отмечается, что воздушные операции продолжаются.

Теракт на территории оборонной компании под Анкарой

Удары ВВС Турции были нанесены спустя несколько часов после того, как на объектах оборонно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAS) в провинции Анкаре было совершено террористическое нападение. По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Кроме того, были убиты двое нападавших.