Главное за 24 октября Латвийские рестораны в гиде Michelin, грядет подорожание бензина и фиаско России на саммите БРИКС

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Самый популярный в мире ресторанный гид Michelin включил в свой список 2025 года 31 латвийский ресторан, в том числе звезду Michelin получил ресторан John Chef's Hall, а также сохранил звезду ресторан Max Cekot Kitchen, сообщили представители Michelin Guide.

Посетители парка ужасов на Луцавсале в Риге вечером в субботу, 19 октября, испытали неожиданный прилив адреналина: в самый разгар работы аттракционов вдруг пропал свет, и карусели погрузились в густую темноту. Особенно жутко было тем, кто оказался на каруселях - некоторые буквально зависли в воздухе. TVNET+ узнал подробности инцидента.

Музыкант Катрина Диманта, актер Мартиньш Упениекс, инфлюенсер Intrisha и мультиартист Хоренс отправились в Албанию в первую поездку нового сезона программы Četri uz koferiem ("Четверо на чемоданах"). Эта поездка вызвала у участников богатую гамму эмоций. Громкие споры, слезы, смех - все это было и даже больше. В разговоре с TVNET+ Катрина раскрыла закулисную сторону и действительно ли между актерами была такая драма, как показано в сериях, или это заслуга монтажа.

Иногда пассажиры airBaltic разочаровываются, так как приходится летать самолетами другой авиакомпании. Нормально ли то, что предприятие арендует девять самолетов, но в то же время сдало 17 самолетов своего воздушного флота другим предприятиям? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.

Есть овощи, характерные для нашего края, а есть те, что пришли к нам из других стран. Замечательно, что, даже не покидая Латвию, у нас есть возможность попробовать что-то новое. Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы знаете об овощах, которые на нашей кухне встречаются реже обычного!

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