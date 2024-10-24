В уходящий рабочий день произошло много важных событий - Eurostat прогнозирует, что население Латвии продолжит сокращаться, Michelin назвал лучшие рестораны Латвии, а политический блогер в эфире программы "Кто вам платит?" рассказал об эффекте "мудрой толпы". Об этих и других новостях четверга, 24 октября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 24 октября ⟩ Латвийские рестораны в гиде Michelin, грядет подорожание бензина и фиаско России на саммите БРИКС
Новости Латвии:
Новая звезда Michelin и пять новых ресторанов, попавших в путеводитель Michelin 2025 года. Узнайте, кто они!
Политический блогер Имант Лизинскис уверен, что демократия работает, потому что общество может само принять правильные решения. Об эффекте "мудрой толпы" он рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
Родители детей, больных дифтерией, повторно забирали своих детей из детской больницы, подтвердили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS).
В Латвии ожидается существенный рост цен на топливо - в ближайшие 5-6 лет оно может подорожать примерно на 30 центов, сообщает LSM+ в программе "Сегодня вечером". Связано это с запуском европейской "зеленой" системы торговли выбросами.
Широкое обсуждение в социальных сетях вызвало видео, на котором водитель жалуется на правоохранителей - полицейский эскорт якобы агрессивно вынудил встречный автомобиль съехать на обочину. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
За рубежом:
России не удалось получить международную поддержку на саммите БРИКС в Казани, что подтверждает принятая в среду Казанская декларация, пришли к выводу аналитики американского Института изучения войны (ISW), пишет "Украинская правда".
"Можем ли мы защитить объекты критической инфраструктуры [стран Балтии]? В данный момент я не уверен", - заявил TVNET+ в интервью в рамках ежегодного форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2024" американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Он поделился своими наблюдениями как о прогрессе в сфере обороны стран Балтии и о том, является ли Трамп баламутом или реальной угрозой европейской безопасности, так и о других актуальных для нас и Украины вопросах.
Великобританию потряс бытовой несчастный случай, в результате которого погибла женщина. Она передвигалась по дому, и в, казалось бы, повседневной ситуации произошла трагедия... Статистика показывает - оказывается, в наших домах есть несколько потенциально опасных для жизни предметов, о которых мы ежедневно даже не задумываемся. К сожалению, мать двоих детей пополнила эти черные графы статистики. Причём в ситуации, с которой многие из нас сталкиваются несколько раз в день.
Суд в Петербурге отказал гражданину Эстонии в снятии запрета на въезд в РФ, где живут его отец и бабушка. Проблемы начались после отказа автомобилиста пройти тест на алкоголь и многократных нарушений правил дорожного движения. Российский суд утверждает, что он не уступал дорогу пешеходам. Rus.Postimees нашел родственников человека с таким же именем.
3 декабря 2022 года военнослужащий НАТО совершил сексуальное нападение на женщину, которая в тот момент работала в столовой для солдат в Латвии. Канадские военные чиновники решили не извиняться перед сотрудницей, к которой домогался военнослужащий, сообщают зарубежные СМИ.
Интересное чтиво:
Самый популярный в мире ресторанный гид Michelin включил в свой список 2025 года 31 латвийский ресторан, в том числе звезду Michelin получил ресторан John Chef's Hall, а также сохранил звезду ресторан Max Cekot Kitchen, сообщили представители Michelin Guide.
Посетители парка ужасов на Луцавсале в Риге вечером в субботу, 19 октября, испытали неожиданный прилив адреналина: в самый разгар работы аттракционов вдруг пропал свет, и карусели погрузились в густую темноту. Особенно жутко было тем, кто оказался на каруселях - некоторые буквально зависли в воздухе. TVNET+ узнал подробности инцидента.
Музыкант Катрина Диманта, актер Мартиньш Упениекс, инфлюенсер Intrisha и мультиартист Хоренс отправились в Албанию в первую поездку нового сезона программы Četri uz koferiem ("Четверо на чемоданах"). Эта поездка вызвала у участников богатую гамму эмоций. Громкие споры, слезы, смех - все это было и даже больше. В разговоре с TVNET+ Катрина раскрыла закулисную сторону и действительно ли между актерами была такая драма, как показано в сериях, или это заслуга монтажа.
Иногда пассажиры airBaltic разочаровываются, так как приходится летать самолетами другой авиакомпании. Нормально ли то, что предприятие арендует девять самолетов, но в то же время сдало 17 самолетов своего воздушного флота другим предприятиям? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.
Есть овощи, характерные для нашего края, а есть те, что пришли к нам из других стран. Замечательно, что, даже не покидая Латвию, у нас есть возможность попробовать что-то новое. Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы знаете об овощах, которые на нашей кухне встречаются реже обычного!
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