"Я беременна". София Стужук рассказала, что ждет пятого ребенка, и раскрыла еще один секрет

"Я на пятом месяце беременности!", - объявила София в своих социальных сетях.

Фото: sofia_stuzhuk/Instagram

Блогер поделилась еще одной новостью. Несколько месяцев назад она потеряла нерожденного ребенка. Это случилось в начале лета.

Она пишет, что кто-то мог догадаться, что что-то не в порядке. Однако девушка тогда поняла, что не хочет раскрывать это публике по разным причинам.

Теперь София и Антон счастливы, что их семья скоро увеличится.

Напомним, что после вторжения России в Украину София переехала в Латвию. Она замужем за Антоном Левданским, гражданином Латвии, с которым познакомилась, когда начала жить здесь. В прошлом году пара поженилась и у них родилась дочь Василиса.

Ее первые трое детей родились в браке с энтузиастом фитнеса Дмитрием Стужуком, который скончался в октябре 2020 года из-за осложнений после Covid-19.

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