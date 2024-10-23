Лайма Вайкуле дала интервью ведущему телеканала "Дождь" Михаилу Козыреву, в котором высказалась о переименовании улиц в Риге, а также об уходе "Новой Волны" из Юрмалы.
"И правильно сделали". Вайкуле о переименовании улиц в Риге
В рамках интервью Михаил Козырев спросил Лайму Вайкуле о её отношении к переименованию улиц Пушкина, Гоголя и Тургенева в Риге.
"Ну и правильно сделали. Зачем? Если бы не хватало своих героев в Латвии, ну тогда пускай будет. Если серьёзно и откровенно, мне всё равно - уже запомнила, пускай будет эта улица, чем всё время они меняются. Молодое поколение растёт, и у нас есть свои герои. И почему не назвать эти улицы теми именами, которые есть в Латвии.
Все эти улицы - это советская пропаганда, которую в нас вносили. Ну хватит уже, мы отдельное государство. Я бы создала музей, где были бы и эти памятники и фотографии, ведь это наша история, это нормально. Но для чего это молодому человеку, который уже не знает русского языка, больше говорит по-английски. Переименовывайте, это ваше право. Во всяком случае, будут больше знать наших героев, латышских", - сказала певица.
В интервью речь также зашла о конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна", который изначально проводился ежегодно в Юрмале в концертном зале "Дзинтари" с 2002 по 2014 год.
"Я просто знаю, что это был приказ. И все программы, не только "Новая Волна", но и КВН, "Юрмалина", все ушли. И это была такая политика. Приказ, данный из Кремля: "Валите быстренько отседова". Сегодня говорят, что во всём виноваты латвийские власти, но это неправда. Я участвовала в "Новой Волне" до последнего концерта, а потом город меня просто попросил - "Лайма, не можете ли сделать какой-нибудь фестиваль?" - "Пожалуйста", - сказала певица.
В конце интервью певица, которая публично поддерживает Украину, обратилась к россиянам и объяснила, что каждому следует следить за своей репутацией и не подвергаться влиянию власти.
"На вас давят, я понимаю, но у каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я солгала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально, вы не можете верить в то, что нападение на Украину - это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас. Это неправда", - сказала Вайкуле.
Видео: Интервью Лаймы Вайкуле
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