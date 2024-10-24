Для упаковки сырков Kārums начали использовать робота

В настоящее время завершена роботизация упаковки творожных сырков Kārums, а до конца года таких же роботов планируется установить также в цехах свежих молочных продуктов и мороженого. В общей сложности в проект инвестировано 2,2 миллиона евро.

"Если раньше физически тяжелую работу по укладке транспортных упаковок с продуктами на паллеты вручную выполняли по три человека в каждую смену, то теперь с этим успешно справляется робот, которого обслуживают по два человека во все смены – оператор и специалист по автоматизации", - сообщил руководитель Food Union в Латвии и Европе Артур Чирьевский.

По его словам, за час работы робот способен уложить на паллеты 900 коробок с сырочками и без труда поднимает груз весом до 180 кг.

Робот-упаковщик на производстве сырков Kārums Фото: Food Union

"Благодаря оснащению наших заводов такими роботами мы постепенно прощаемся с физически тяжелой работой, которая больше не привлекает людей, и вместо этого создаем более интеллектуально сложные и технически интересные рабочие места", - сказал Чирьевский.

В рамках проекта были приобретены три новые установки: для Центра компетенции по производству мороженого - автоматическая система упаковки мороженого стоимостью более 1,41 млн евро, для Центра передового опыта по производству свежих молочных продуктов - автоматическая линия упаковки сырков стоимостью 550 тысяч евро и линия упаковки крем-сыра стоимостью 390 тысяч евро.

В 2023 году завершились процессы публичных закупок, были выбраны поставщики оборудования, а в настоящее время ведутся работы по его установке, и первыми они были закончены в цехе сырков Kārums.

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