Кофе не только в чашке. В чем польза косметики, содержащей кофеин?

Какую пользу кофеин и антиоксиданты, содержащиеся в кофейных зернах, приносят защите, здоровью и красоте кожи, рассказывает консультант по красоте Apotheka Арта Богданова.

"Хотя слово "кофе" чаще всего ассоциируется у нас с вкусным утренним напитком, дающим необходимую дозу энергии, кофеин также активно используется в косметической промышленности, где он действует как своеобразный стимулятор, улучшающий здоровье кожи", - на вопрос, какая связь между кофе и кремом для лица, отвечает Арта Богданова.

Как кофеин может работать в нашу пользу?

"Кофеин как стимулятор ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение, а также пробуждает центральную нервную систему: расщепляется жир, кожа становится более гладкой и упругой, а также способствует уменьшению отечности", - говорит консультант Apotheka. "Вот почему кофеин также стал популярным ингредиентом в таких продуктах по уходу за кожей, как кремы для глаз, сыворотки и кремы от целлюлита", - добавляет Арта Богданова.

1. Помогает уменьшить отечность и синие круги под глазами