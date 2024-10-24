Мммм... Как можно представить утро без чашечки вкусного, горячего кофе? Кофе будит организм и готовит его к активному дню, но, как оказывается, это не единственная польза кофе. Кофеин и антиоксиданты в кофейных зернах также полезны для здоровья и красоты кожи. Вы это знали?
Кофе не только в чашке. В чем польза косметики, содержащей кофеин?
Какую пользу кофеин и антиоксиданты, содержащиеся в кофейных зернах, приносят защите, здоровью и красоте кожи, рассказывает консультант по красоте Apotheka Арта Богданова.
"Хотя слово "кофе" чаще всего ассоциируется у нас с вкусным утренним напитком, дающим необходимую дозу энергии, кофеин также активно используется в косметической промышленности, где он действует как своеобразный стимулятор, улучшающий здоровье кожи", - на вопрос, какая связь между кофе и кремом для лица, отвечает Арта Богданова.
Как кофеин может работать в нашу пользу?
"Кофеин как стимулятор ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение, а также пробуждает центральную нервную систему: расщепляется жир, кожа становится более гладкой и упругой, а также способствует уменьшению отечности", - говорит консультант Apotheka. "Вот почему кофеин также стал популярным ингредиентом в таких продуктах по уходу за кожей, как кремы для глаз, сыворотки и кремы от целлюлита", - добавляет Арта Богданова.
1. Помогает уменьшить отечность и синие круги под глазами
В уходе за кожей продукты с кофеином обещают "взбодрить" или "разбудить" нашу кожу, но это не совсем то же самое, что выпить эспрессо! "Нанесение на кожу кофеиносодержащих средств по уходу за лицом (сыворотки, крема для лица или глаз) в основном поможет улучшить кровообращение, сузить кровеносные сосуды, быстро уменьшить отеки, а также синие круги под глазами. Такие средства позволяют быстро создать свежий вид", - объясняет Арта Богданова. "Но учтите, что кремы для глаз с кофеином не помогут избавиться от опухших век, если они вызваны генетикой или какими-либо проблемами со здоровьем".
2. Против целлюлита!
Кофеин широко используется в косметических продуктах, чтобы сделать кожу более гладкой и упругой. Его также добавляют в антивозрастные кремы для лица, сыворотки, кремы для глаз и очищающие средства для лица, чтобы тонизировать или стимулировать кожу. Но, конечно, самая популярная проблема, с которой мы боремся - это целлюлит.
"Разглаживающие лосьоны и антицеллюлитные кремы часто содержат кофеин, который может помочь уменьшить целлюлит. Кофеин стимулирует метаболизм или расщепление жира. Жировые клетки во внешних слоях кожи разрушаются, и кожа постепенно становится более гладкой и упругой, поэтому кофеин часто используется в сочетании с другими веществами в кремах или скрабах, предназначенных для уменьшения целлюлита", - объясняет консультант.
Для лучшего эффекта рекомендуется проводить сухую чистку тела или массаж предназначенной для этой цели щеткой по утрам и вечерам, стимулируя тем самым лимфообращение и избавляя кожу от омертвевших клеток и токсинов.
Вы знали? Корица, морские водоросли, цитрусовые, острый перец и различные лекарственные травы также используются в косметических продуктах без кофеина для стимулирования жирового обмена.
3. Защищает кожу
Кофеин обладает превосходными антиоксидантными свойствами, которые защищают кожу от окислительного стресса. "Каждый день ваша кожа подвергается воздействию ультрафиолетового излучения и загрязнений, которые создают молекулы, называемые свободными радикалами. Эти молекулы могут вызывать окислительный стресс, который повреждает клетки и ткани, а при потере коллагена появляются складки и морщины", - говорит Арта Богданова. "Но кофеин может помочь защитить клетки кожи от ультрафиолетового излучения и замедлить образование морщин", - добавляет она.
Но не начинайте заменять солнцезащитный крем кремом с кофеином. В лучшем случае крем с кофеином помогает снизить вредные свободные радикалы, вызывающие преждевременное старение, а не выполняет функцию качественного защитного крема.
Вы знали? Орехи, свежая зелень (петрушка, ревень, сельдерей и др.), овощи, цитрусовые и другие фрукты (яблоки, виноград, черника, груши, клубника и др.), бобовые (соя, горох, фасоль и др.), а также семена (семена льна, кунжута и подсолнечника) богаты разными антиоксидантами, поэтому рекомендуется следить за употреблением этих продуктов в ежедневном рационе.
Что следует учитывать при употреблении продуктов с кофеином?
Кофе как тонус для кожи – звучит великолепно, но оказывается, что эффект длится недолго. "К сожалению, кофеин не накапливается и быстро выводится из организма, поэтому, если мы хотим увидеть эффект, его придется вводить в наши ритуалы красоты каждый день", - говорит консультант по красоте.
Вы знали? Кофеин содержится в природе не только в кофейных зернах, но и в различной концентрации в листьях зеленого чая, орехах кола (родина деревьев рода кола – влажные тропические леса Африки), бразильской лозе гуаране, а также в небольших количествах в семенах какао. Эти плоды и семена включаются в косметические продукты из-за положительных свойств, которые они оказывают на кожу.
Поскольку кофеин усиливает кровообращение, кремы с кофеином могут вызывать покраснение кожи. Если вы заметили неприятное жжение или покраснение, прекратите использование продуктов.
"Перед использованием нового средства по уходу за кожей всегда делайте тест, чтобы избежать возможной неприятной реакции. Нанесите немного средства на внутреннюю сторону запястья и подождите несколько часов, чтобы посмотреть, как отреагирует кожа", - советует консультант по красоте Арта Богданова.
Продукты по уходу за кожей с добавлением кофеина обычно считаются безопасными и не должны значительно увеличивать потребление кофеина. Большинство средств по уходу за кожей содержат не более 3% кофеина. Таким образом, хотя кофеин может проникать через кожный барьер, состав крема вряд ли вызовет серьезные побочные эффекты. Беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом перед использованием средств по уходу за кожей с кофеином.
"Кофеин в уходе за кожей не является чудодейственным средством от морщин и темных кругов. Однако кремы и сыворотки для глаз с кофеином могут помочь временно уменьшить отечность и тонкие морщинки. Кремы с кофеином также не устранят целлюлит, а только помогут коже выглядеть более гладкой. Как чашка кофе, эффект кофеина в косметике кратковременный, поэтому ритуалы красоты рекомендуется дополнять другими регенерирующими кожу ингредиентами, такими как витамин С и гиалуроновая кислота", - заключает консультант по красоте Арта Богданова.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka
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