Новая звезда Michelin и пять новых ресторанов, попавших в путеводитель Michelin 2025 года. Узнайте, кто они!
Лучшие рестораны названы, звезды распределены: какие заведения Латвии попали в гид Michelin 2025?
Присуждена одна новая звезда Michelin
Звезды Michelin присуждаются ресторанам, предлагающим исключительную кухню. Награды выдаются на основании пяти критериев: качество ингредиентов, гармония вкусов, техническое мастерство, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне, и последовательность в меню и во времени.
Ресторан JOHN Chef's Hall в Риге пополнил список заведений с одной звездой Michelin, что является выдающимся достижением. Это небольшое местечко с четырьмя столиками и десятью посадочными местами, расположенное рядом с рестораном JOHN в отеле A22, который уже был включен в прошлогодний гид Michelin.
Из ресторана открывается вид на кухню, что дает гостям возможность наблюдать за тем, как выдающиеся шеф-повара создают блюда, отражающие местные вкусы и сезоны. Процесс приготовления блюд современен и порой игрив, а вкус безупречен, поскольку все ингредиенты используются с одинаковым уважением и пониманием. Шеф-повара сами подают и презентуют ингредиенты, рекомендуя выбор вин. За инспекторами Michelin присматривала дружелюбная команда, и им особенно понравилась соленая щука с огурцом, эмульсией укропа и ревенем, а также клубника, приготовленная тремя разными способами с мороженым из лимонной вербены.
JOHN Chef's Hall присоединяется к ресторану Max Cekot Kitchen, который в этом году сохранил свою звезду Michelin. Максим Цекот, владелец заведения, знакомит с кулинарным наследием Латвии, объединяя множество различных элементов в креативном меню. Инспекторам Michelin понраивлось, что Максим использует ингредиенты местного производства и заканчивает многие блюда за столом, создавая возможность для вовлечения посетителей.
К основному списку добавились пять новых ресторанов:
B7, BABO, LOWINE, Seasons, Stage 22.
Все рестораны Bib Gourmand сохраняют свои награды
Премия Bib Gourmand присуждается ресторанам, которые предлагают качественную еду по отличной цене. Все три ресторана, которые ранее получили премию, сохранили ее. Они расположены в Риге, и каждый из них предлагает что-то уникальное и неповторимое.
Milda - это непритязательный ресторан с радушным обслуживанием и отличным меню. Здесь преобладают традиционные рецепты Латвии и соседней Литвы, но блюда имеют легкий современный акцент и актуальную подачу. Кнедли - будь то латвийские пельмени или литовские цеппелины - являются настоящим хитом.
Shōyu - это небольшой магазин, где подают классические блюда рамен с лапшой собственного приготовления, насыщенным ароматным бульоном и разнообразными начинками. Также предлагаются тарелки с рисом и закуски, которые посетители легко могут разделить между собой. Обслуживание дружелюбное, а в помещении царит приятная атмосфера.
Snatch завершает рижское трио Bib Gourmand. Окна от пола до потолка и псевдоиндустриальный стиль делают это место одним из самых стильных в столице. Настоящая итальянская кухня предлагает отличную домашнюю пасту, персонал ресторана энергичный и жизнерадостный, а оптимистичную атмосферу поддерживает зажигательная музыка и широкий выбор авторских коктейлей.
Один ресторан награжден "Зеленой звездой" Michelin
"Зеленая звезда" - награда за устойчивость. Ее присуждают ресторанам, которым удалось объединить опыт превосходной гастрономии с основными принципами экологического и дружелюбного человеку управления, вдохновляя при этом как гурманов, так и ресторанную индустрию следовать примеру в направлении устойчивого развития.
Pavāru māja стал первым латвийским рестораном, которому в прошлом году была присвоена "Зеленая звезда" Michelin, и он сохранил ее в справочнике 2025 года. В меню ресторана используются продукты, которые доступны в этот конкретный день. Заведение выращивает овощи и зелень на собственных грядках, а другие продукты закупаются у местных поставщиков.
Перед тем как насладиться трапезой, гостей приглашают отдохнуть в красивом саду для наблюдения за природой.
Коротко о выборе латвийских ресторанов в гиде Michelin 2025
Всего рекомендован 31 ресторан, шесть из которых впервые попали в гид. В том числе в списке:
- 2 ресторана с одной звездой Michelin, один из которых новый.
- 3 ресторана Michelin Bib Gourmand.
- 1 ресторан с "Зеленой звездой" Michelin
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