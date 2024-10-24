Лучшие рестораны названы, звезды распределены: какие заведения Латвии попали в гид Michelin 2025?

JOHN Chef's Hall присоединяется к ресторану Max Cekot Kitchen, который в этом году сохранил свою звезду Michelin. Максим Цекот, владелец заведения, знакомит с кулинарным наследием Латвии, объединяя множество различных элементов в креативном меню. Инспекторам Michelin понраивлось, что Максим использует ингредиенты местного производства и заканчивает многие блюда за столом, создавая возможность для вовлечения посетителей.

К основному списку добавились пять новых ресторанов:

B7, BABO, LOWINE, Seasons, Stage 22.

Все рестораны Bib Gourmand сохраняют свои награды

Премия Bib Gourmand присуждается ресторанам, которые предлагают качественную еду по отличной цене. Все три ресторана, которые ранее получили премию, сохранили ее. Они расположены в Риге, и каждый из них предлагает что-то уникальное и неповторимое.

Milda - это непритязательный ресторан с радушным обслуживанием и отличным меню. Здесь преобладают традиционные рецепты Латвии и соседней Литвы, но блюда имеют легкий современный акцент и актуальную подачу. Кнедли - будь то латвийские пельмени или литовские цеппелины - являются настоящим хитом.

Shōyu - это небольшой магазин, где подают классические блюда рамен с лапшой собственного приготовления, насыщенным ароматным бульоном и разнообразными начинками. Также предлагаются тарелки с рисом и закуски, которые посетители легко могут разделить между собой. Обслуживание дружелюбное, а в помещении царит приятная атмосфера.