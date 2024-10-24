За две недели до президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис резко усилила вербальные атаки против ее соперника-республиканца Дональда Трампа. На организованной вечером в среду, 23 октября, медиакомпанией CNN встрече с неопределившимися избирателями Харрис назвала Трампа фашистом.

На вопрос ведущего передачи, считает ли Харрис Трампа фашистом, та без колебания ответила "да". Журналист задал этот вопрос после того, как бывший глава штаба Трампа Джон Келли в интервью The New York Times сказал, что Трамп, по его мнению, подпадает под "общее определение фашиста" - приверженца крайне правой, авторитарной и ультранационалистической идеологии с лидером-диктатором и подавлением оппозиции.

Харрис: "Трамп - угроза для безопасности Америки"

По словам Харрис, Келли своим интервью послал "сигнал бедствия американскому народу", чтобы показать, что может произойти, если Трамп вновь окажется в Белом доме. "Я полагаю, что Дональд Трамп - угроза для благополучия и безопасности Америки", - подчеркнула Камала Харрис.