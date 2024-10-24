По ее словам, латыши считают, что Украина может победить в этой войне, если партнеры обеспечат ей необходимую поддержку. Премьер подчеркнула, что Латвия делает все, чтобы способствовать победе Украины, потому что латыши помнят, что значит жить в "зле Московской оккупации".

"То, что Россия с 2014 года делает в Крыму и других частях Украины, напоминает нам пятьдесят лет оккупации в Латвии. Россия убивает жителей Украины, похищает украинских детей и выступает против крымских татар. Украина борется. Смелая борьба украинцев вдохновляет весь мир", - сказала премьер-министр.

Она сообщила, что Латвия продолжает оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. Такая поддержка для Украины предусмотрена в этом, следующем и последующие годы. Силиня отметила, что Латвия защищает свободу Украины и в политической сфере и, кроме того, продолжает оказывать невоенную поддержку в сфере энергетики, защиты прав человека, обеспечении правопорядка. Латвия продолжит работу и над применением санкций против России.

"В Латвии не только правительство, но и население, частный и негосударственный сектор продолжают поддерживать Украину и помогать, как могут. Как член Евросоюза и НАТО Латвия продолжит поддерживать Украину на ее пути в блок и альянс. Мы считаем, что будущее Украины - в справедливом мире, безопасности и процветании среди других союзников в евроатлантическом сообществе", - сказала Силиня.

Latvija strādā, lai palīdzētu Ukrainai panākt taisnīgu mieru. Krievija nogalina Ukrainas cilvēkus, nolaupa bērnus un apspiež Krimas tatārus. Šie noziegumi nedrīkst palikt nesodīti. Novērtēju pasaules valstu plašo dalību Starptautiskās Krimas platformas parlamentārajā samitā Rīgā. pic.twitter.com/jsKd0cffen — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) October 24, 2024

Как сообщалось, сегодня в Риге проходит третий парламентский саммит международной Крымской платформы, целью которого является повышение осведомленности и поддержки международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

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