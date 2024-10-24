Перспектива казалась ближе, чем когда-либо, в декабре прошлого года, когда Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Но через несколько месяцев, после принятия на фоне масштабных протестов законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» (т.н. закон об иноагентах), процесс вступления страны в ЕС был приостановлен.

США — стратегический партнер Тбилиси — начали пересмотр двусторонних отношений. Десятки представителей правящей партии и чиновников оказались под визовыми ограничениями США «за подрыв демократии Грузии», а несколько граждан Грузии, том числе и два высокопоставленных сотрудника МВД, — под санкциями.

Война и мир «Грузинской мечты»

Во время предвыборного турне в регионах Иванишвили выступал с отдельной трибуны за пуленепробиваемым стеклом Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Getty Images

Главный проводник политики «Грузинской мечты» — основатель партии и первый номер в ее избирательном списке Бидзина Иванишвили. Во время предвыборных встреч он выступал с отдельной трибуны за пуленепробиваемым стеклом.

«Желающие вовлечь страну в войну, внутренние и внешние враги ждут хоть малейшего шанса хоть как-то подменить национальное правительство агентурой, что напрямую означает бомбы в Грузии и разрушение страны», — говорил сторонникам Иванишвили.

За время правления «Грузинской мечты» Иванишвили дважды уходил из политики. В последний раз он вернулся в декабре прошлого года в ранге почетного председателя партии. Оппоненты считают, что на самом деле Иванишвили никуда не уходил и все это время продолжал неформально управлять страной.