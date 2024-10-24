Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Госполиции по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивает видимых на фото и видео людей.
Фото и видео ⟩ По подозрению в совершении тяжкого преступления полиция разыскивает этих людей
Если в вашем распоряжении есть какая-либо информация, которая может способствовать выяснению их личности и местонахождения, Госполиция призывает звонить по номерам телефона 67086800 или 110, или же писать на электронную почту dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv.
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