Ходят слухи, что у Анджелины Джоли появился бойфренд. Кто он?

Актриса и музыкант были замечены на прошлой неделе в отеле The Carinthia, где они провели два дня, сообщает издание Page Six. Несмотря на то, что пара старается держать свои отношения в секрете, неоднократно заявляя, что между ними ничего нет, слухи об их романтической связи продолжают расти.

После показа нового фильма Анджелины Джоли "Мария" на прошлой неделе ее и Акалу видели направляющимися в отель на разных машинах.

В зарубежной прессе появилась информация о том, что пара уже некоторое время вместе и Анджелина успела познакомилась с семьей и ближайшими друзьями Акалы, что еще больше усиливает слухи о романтических отношениях между ними.

Пару также заметили, когда они наслаждались романтическим ужином в эксклюзивном ресторане Soho House.

Хотя Анджелина и Акала отрицают наличие романтических отношений, зарубежные СМИ сообщают, что они начались в мае во время литературного фестиваля на Ямайке.

Бракоразводный процесс между Джоли и Брэдом Питтом все еще продолжается.

Недавно Питт впервые появился на публике со своей новой девушкой во время посещения Венецианского кинофестиваля.

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