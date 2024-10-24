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Министр: три страны НАТО готовы разместить в Литве системы ПВО (1)

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Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас Фото: dpa/scanpix

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что в следующем году как минимум три союзника по НАТО должны отправить в Литву для ротации технику ПВО.

"Могу сказать, что три. Возможно, больше", - заявил в четверг в интервью радио Ziniu radijas Л. Касчюнас.

Ранее он заявлял, что одной из таких стран будут Нидерланды, а союзники по НАТО в Европе должны разместить свои силы в Литве.

На вопрос, будет ли Швеция в числе этих стран, у производителей которых Литва намерена закупить боевые машины пехоты CV90, министр ответил: "Послушайте, я действительно не могу подтвердить на данный момент, определенно нет".

Ротационная модель противовоздушной обороны НАТО в регионе Балтийского моря была согласована в прошлом году. Ее цель – обеспечить практически непрерывную ротацию средств ПВО союзников в странах Балтии.

Однако из-за того, что реализация этой идеи задерживается, Нидерланды пока яляются единственной страной, которая этим летом на несколько недель привезла в Литву системы дальнего действия Patriot.

На саммите НАТО, прошедшем в Вашингтоне в июле этого года, было решено, что ротационной ПВО в регионе Балтийского моря должно заниматься военное руководство Альянса, а не только политики отдельных стран.

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