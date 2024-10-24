Видео Танк против бетона. Латвийская армия испытывает "зубы дракона"

В ходе испытаний "зубы дракона" и танковые "ежи", изготовленные несколькими компаниями, были испытаны танком T-55, находящемся в распоряжении НВС.

Также испытывались бетонные блоки типа Lego, прочность которых проверялась выстрелами различного калибра. Проведенные испытания дали полезные сведения, которые будут учитываться в дальнейшем при закупках препятствий для усиления границ.

"В первую очередь эти испытания были необходимы не только для проверки качества препятствий, но и чтобы выявить необходимые доработки.

После проведенных испытаний мы можем с уверенностью сказать, что все закупаемые противомобильные средства соответствуют установленным требованиям качества и смогут влиять на передвижение механизированных подразделений потенциального противника в данном районе, тем самым повышая обороноспособность страны", - сказал инженерный инспектор НВС полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

Видео: Сюжет портала tv3.lv

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