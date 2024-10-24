Избили и ограбили: в подъезде даугавпилсской многоэтажки три человека напали на молодую женщину

Известно, то 18 октября 2024 года в подъезде одного из многоквартирных домов Даугавпилса трое человек 1996, 1997 и 1998 годов рождения нанесли телесные повреждения женщине 2004 года рождения. Группа лиц отобрала у женщины мобильный телефон Apple iPhone 15 и золотые серьги.

Общий материальный ущерб составил 1700 евро. Пострадавшая была доставлена в местное медучреждение. Нужно отметить, что женщина удачно вернула мобильный телефон, который обнаружила выброшенным на улице.

18 октября сотрудники Госполиции оперативно задержали одного из подозреваемых, а 20 октября - второго, а также выяснили местонахождение третьего человека и произвели все необходимые процессуальные действия.

Известно, что ранее они уже попадали в поле зрения полиции и в связи с этим событием признаны подозреваемыми. Расследование продолжается.

Начат уголовный процесс по факту ограбления, совершенного в крупном размере или группой лиц по предварительному сговору, либо совершенного с проникновением в автомобиль, квартиру или иное помещение, либо из хранилища или устройства, соединяющего хранилища, а также за похищение транспортного средства.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет, с конфикацией имущества или без нее, и с пробационным надзором на срок до трех лет.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

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