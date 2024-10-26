Ваше авто готово к зиме? Вещь, о которой забывают многие автомобилисты

Как часто нужно менять фильтр, чтобы автомобиль служил дольше?

Важно менять фильтр в соответствии с интервалами, указанными производителем автомобиля. Они могут быть разными: для одного это может быть 30 000 км, для другого – до 120 000 км. В отдельных случаях производитель не указывает, когда фильтр подлежит замене.

Это касается случаев, когда используются так называемые пожизненные или Life time фильтры, которые в основном устанавливаются в топливном баке. Обычно такие фильтры используются в автомобилях азиатского производства, оснащенных бензиновыми двигателями.

Зависит ли частота замены топливного фильтра от качества топлива? Эксперт подчеркивает, что - да. "Современные автозаправочные станции делают все возможное, чтобы обеспечить максимально чистое топливо, соответствующее нормам Европейского Союза. Однако это не означает, что оно полностью свободно от примесей", - напоминает он.

"Топливные фильтры автомобиля - последний этап фильтрации топлива перед его сгоранием в цилиндрах двигателя. Если использовать качественное топливо, приобретенное на официальной заправочной станции, о замене фильтра придется думать реже. Но ситуация гораздо печальнее, если водитель покупает топливо в каком-то неофициальном месте, где его происхождение неизвестно".

В этом случае уровень загрязнений может быть значительно выше. Фильтр придется менять гораздо чаще, чем в интервалах, указанных производителем, и существует больший риск серьезных повреждений системы подачи топлива.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!