Латвия поднимается вверх в Индексе верховенства закона: в этом году на 21-м месте

Общий балл Латвии в Индексе верховенства закона в этом году вырос на 1% и составил 0,73, что считается высоким показателем, отметили в Минюсте.

Латвия улучшила свои показатели в борьбе с коррупцией, а также в открытости государственного управления и доступе к информации.

Как заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, Латвия может гордиться тем, что как правовое государство она доказала свою состоятельность в международных оценках среди самых развитых демократических стран мира.

В рейтинге Латвии наблюдается устойчивая положительная тенденция, из года в год показатели улучшаются, и мы являемся примером на международном уровне, отстаивая международный правовой порядок и поддерживая Украину в борьбе с государством-агрессором Россией, сказала министр.

В индексе Латвия находится рядом с Чехией, Кореей и Литвой. Первые места в индексе занимают Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия, а самые низкие показатели у Венесуэлы, Камбоджи, Афганистана, Гаити и Мьянмы.

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