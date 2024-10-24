Латвия в этом году поднялась на одну позицию в последнем Индексе верховенства закона World Justice Project, обогнав Францию и заняв 21-е место среди 142 стран, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.
Латвия поднимается вверх в Индексе верховенства закона: в этом году на 21-м месте
Общий балл Латвии в Индексе верховенства закона в этом году вырос на 1% и составил 0,73, что считается высоким показателем, отметили в Минюсте.
Латвия улучшила свои показатели в борьбе с коррупцией, а также в открытости государственного управления и доступе к информации.
Как заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, Латвия может гордиться тем, что как правовое государство она доказала свою состоятельность в международных оценках среди самых развитых демократических стран мира.
В рейтинге Латвии наблюдается устойчивая положительная тенденция, из года в год показатели улучшаются, и мы являемся примером на международном уровне, отстаивая международный правовой порядок и поддерживая Украину в борьбе с государством-агрессором Россией, сказала министр.
В индексе Латвия находится рядом с Чехией, Кореей и Литвой. Первые места в индексе занимают Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия, а самые низкие показатели у Венесуэлы, Камбоджи, Афганистана, Гаити и Мьянмы.
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