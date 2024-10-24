Видео "Ищите в Интернете": Отчаявшаяся мать удивлена ​​реакцией диспетчера 112

Девочку провожал отец, у которого остались все ее вещи, но сама она вскочила в поезд, который уехал. Мать, опасаясь, что дочь может решить выйти на одной из остановок или ее высадят где-нибудь в темноте без возможности связаться, позвонила по единственному номеру, который пришёл ей в голову - 112.

"Я сразу сказала, что мне не нужен экипаж, никто не истекает кровью и не умирает, но у меня сложилась такая ситуация. Как ее можно разрешить? А мне говорят: "Я не могу вам помочь. Ищите в Интернете", - рассказала мать.

Тогда она позвонила на горячую линию клиентского центра ViVi, и сотрудники помогли ей связаться с проводником поезда, который нашел девочку, и ситуация была успешно разрешена.

ViVi подчеркнула, что даже в случаях отсутствия документов у несовершеннолетних их не высаживают.

Руководство 112, прослушав разговор, не усмотрело никаких нарушений в действиях своего сотрудника.

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