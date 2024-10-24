Недавно семья из Юрмалы сильно испугалась, когда их 10-летняя дочь села в поезд без документов и телефона. Мать, опасаясь, что ее дочь высадят, позвонила по номеру 112, но ей посоветовали поискать информацию в интернете, сообщает Panorama.
Видео ⟩ "Ищите в Интернете": Отчаявшаяся мать удивлена реакцией диспетчера 112
Девочку провожал отец, у которого остались все ее вещи, но сама она вскочила в поезд, который уехал. Мать, опасаясь, что дочь может решить выйти на одной из остановок или ее высадят где-нибудь в темноте без возможности связаться, позвонила по единственному номеру, который пришёл ей в голову - 112.
"Я сразу сказала, что мне не нужен экипаж, никто не истекает кровью и не умирает, но у меня сложилась такая ситуация. Как ее можно разрешить? А мне говорят: "Я не могу вам помочь. Ищите в Интернете", - рассказала мать.
Тогда она позвонила на горячую линию клиентского центра ViVi, и сотрудники помогли ей связаться с проводником поезда, который нашел девочку, и ситуация была успешно разрешена.
ViVi подчеркнула, что даже в случаях отсутствия документов у несовершеннолетних их не высаживают.
Руководство 112, прослушав разговор, не усмотрело никаких нарушений в действиях своего сотрудника.
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