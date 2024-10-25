Семейные врачи бьют тревогу по поводу возможного дефицита вакцин от гриппа

Она пояснила, что формула, по которой рассчитывается количество выделяемых вакцин против гриппа, основана на данных трехлетней давности, когда после первой закупки вакцин не хватило. Это стало предметом долгих обсуждений с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Она рассказала, что для своей практики запрашивала определенное количество вакцин. Однако, по расчетам SPKC, она должна была получить 130% от количества вакцин, использованных в прошлом году. Однако количество вакцин, которое должно было быть выделено в прошлом году, было рассчитано по отношению к 2022 году, когда вакцины закончились сразу после первого заказа.

Врач пояснила, что в настоящее время не хватает вакцин для целевых групп, которым их оплачивает государство. Особенно плохо обстоят дела в возрастной группе старше 60 лет, где требуются вакцины с повышенной дозой.

Есть врачи, которые уже вынуждены говорить пациентам, что у них нет оплаченных государством вакцин. В такой ситуации пациентов следует направлять в центры вакцинации или предлагать им платную прививку.

Ницмане-Айшпуре считает, что нужно обсуждать принципы распределения вакцин против гриппа, чтобы найти более логичное решение.

Она с удовлетворением отметила, что охват вакцинацией среди медицинских работников растет с каждым годом, как и общая заинтересованность людей в вакцинации.

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