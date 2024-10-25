В Лиссабоне начались беспорядки после убийства полицейскими темнокожего мужчины

Кроме того, городским властям удалось установить личности ещё 18 человек, принимавших участие в погромах, прошедших в разных районах Лиссабона.

Сейчас полиция ведёт розыск подозреваемых.

Что случилось в понедельник

Фото: EPA

Как утверждают в полиции, в ночь на понедельник патрульная группа преследовала вооруженного ножом 43-летнего темнокожего мужчину.

По ее данным, заметив полицейский автомобиль, мужчина разбил припаркованную рядом машину, а когда полицейские приблизились, попытался на них напасть. Офицеры открыли огонь, в результате чего нападавший был ранен и доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Узнав об этом, некоторые жители Лиссабона обвинили полицию в чрезмерном применении силы и расовой дискриминации.

Правозащитная группа SOS Racismo заявила, что Одаира Монис стал лишь очередной жертвой в длинном списке убитых полицией темнокожих.

Полицейское руководство пообещало провести по факту применения чрезмерной силы собственное внутреннее расследование.

Глава МВД Португалии Маргарида Бласко заявила, что правоохранители и далее будут принимать все возможные усилия для пресечения беспорядков и привлечения к ответственности их организаторов и участников.

Что известно об убитом полицией мужчине

Португальские СМИ тем временем публикуют некоторые подробности биографии погибшего, уроженца Кабо-Верде Одаира Мониша, у которого, как выяснилось, и раньше неоднократно случались проблемы с законом.