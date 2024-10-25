В Тукумсе женщина без прав, убегая от полиции, в четыре раза превысила скорость

В 10 часов утра в Тукумсе женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Audi, не остановилась после многократных призывов должностных лиц. Во время бегства женщина разогналась до 80 километров в час в месте, где разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час.

Кроме того, после того, как машину остановили, выяснилось, что у женщины-водителя нет прав.

По всем нарушениям были начаты административные процессы.

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