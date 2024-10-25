Пт, 25.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Тукумсе женщина без прав, убегая от полиции, в четыре раза превысила скорость

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция контролирует соблюдение скоростного режима. Иллюстративное фото
Полиция контролирует соблюдение скоростного режима. Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

В четверг в Тукумсе женщина без прав пыталась скрыться от полиции и в четыре раза превысила разрешенную скорость, сообщает Государственная полиция.

В 10 часов утра в Тукумсе женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Audi, не остановилась после многократных призывов должностных лиц. Во время бегства женщина разогналась до 80 километров в час в месте, где разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час.

Кроме того, после того, как машину остановили, выяснилось, что у женщины-водителя нет прав.

По всем нарушениям были начаты административные процессы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх