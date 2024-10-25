Последний рабочий день этой недели был отмечен рядом громких событий. Минблаг внес несколько предложений, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, рижские власти выясняют, не придется ли им возвращать деньги еврофондов, синоптики рассказали, когда выпадет первый снег, а в мире растет обеспокоенность в связи с участием северокорейских солдат в войне в Украине. Об этих и других новостях пятницы, 25 октября, читайте в дайджесте RUS TVNET.
Главное за 25 октября ⟩ Детсады с года, ЕСПЧ отклонил иск против Латвии и когда выпадет первый снег
Новости Латвии:
В ночь на воскресенье, 27 октября, в Латвии состоится переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад, сообщает Минэкономики.
Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с одного года, ввести дополнительные услуги по уходу за детьми, в том числе после начальной школы, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.
Рост зарплат депутатов Сейма в следующем году будет ограничен до 2,6%, как и в госуправлении, подтвердили агентству LETA в бюро спикера Сейма Дайги Миерини.
Есть риск, что придется вернуть часть полученного Европейским союзом финансирования из-за несозданного соединения эстакады велодорожки на набережной Генерала Радзиньша с отсутствующим мостом Rail Baltica, и Рижская дума для оценки этого вопроса обратится в Министерство сообщения, заявил в интервью агентству LETA мэр Риги Вилнис Кирсис.
Молодые люди набедокурили в Риге, в микрорайоне Биерини - подростки за два подхода уничтожили автомобиль, сообщает передача Degpunktā.
В начале ноября в Латвии станет прохладнее и местами ожидается первый снег, свидетельствует новейший прогноз Global Forecast System.
За рубежом:
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы Романа Синицына на нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в части права на судебное разбирательство в разумный срок и на эффективные средства правовой защиты, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО, подчеркнул канцлер Германии, отвечая на вопрос о приглашении Украины в альянс.
Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Это новый исторический рекорд. Такой высокой ставка не была даже в начале российского вторжения в Украину. Причина — у ЦБ пока не получается обуздать высокую инфляцию, и спрос по-прежнему превышает предложение.
Российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани впервые прокомментировал сообщения об отправке в Россию северокорейских военных для возможного участия в войне против Украины. Он не стал отрицать их присутствие в России, но не уточнил, с какой целью они прибыли.
Япония в пятницу сообщила, что с серьезными опасениями следит за информацией о нахождении северокорейских солдат в России, чтобы использовать их в войне против Украины, пишет AFP.
Привлечение своих солдат к участию в войне в Украине станет нарушением Устава ООН со стороны КНДР, отметили в Евросоюзе.
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