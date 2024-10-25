Главное за 25 октября Детсады с года, ЕСПЧ отклонил иск против Латвии и когда выпадет первый снег

Интересное чтиво:

Недавно информационное пространство Латвии "взорвала" инициатива на Manabalss.lv о сокращении школьных летних каникул. Большинство пользователей соцсетей в штыки восприняли идею "сделать как в Европе". Но факт остается фактом - в Латвии самые длинные школьные каникулы. Нужно ли что-то менять? И как работают школы в других странах? Разбираемся вместе.

С 19 сентября, когда в автоаварии погибли четверо подростков, о трагическом происшествии в СМИ и соцсетях говорили много. Довольно часто искались какие-то внешние обстоятельства, которые буквально вынудили поступить молодых людей так, как они поступили. В принципе, можно даже сказать, что в этой трагедии виновны абсолютно все другие, только не они сами.

Эрсла - маленький поселок недалеко от литовско-латвийской границы, где все друг друга знают. Несколько дней назад местные жители пережили шокирующую трагедию. Когда фермер Робертас Вишняускас отправился выяснять, почему его сосед Мантас не пришел на работу, он обнаружил ужасающую картину - под кусками шифера рядом с кучей дров было спрятано разрезанное тело мужчины. Жители поселка в ужасе.