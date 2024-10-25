Bloomberg: НАТО готовит два варианта ответа на отправку северокорейских войск в Россию

В понедельник, 28 октября, на заседании Североатлантического совета Южная Корея предоставит чиновникам НАТО некоторые разведданные о размещении Северной Кореей войск в Российской Федерации, сообщили два человека, знакомые с вопросом.

"Возможные ответные меры НАТО ограничены, но могут включать в себя более активную поддержку Украины и налаживание партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорят источники.

Согласно южнокорейским документам, северокорейские войска должны быть отправлены на фронт после примерно месячной подготовки на военных объектах во Владивостоке, Усурийске, Хабаровске и Благовещенске.

По данным южнокорейской разведки, Кремль планирует снабдить северокорейцев оружием и боевой формой, а также поддельными удостоверениями личности, чтобы они выглядели как выходцы из восточных районов России.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что северокорейские войска уже находятся в России. Белый дом сообщил, что в настоящее время в России проходят подготовку около 3 тысяч военнослужащих.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что западным странам будет сложно придумать меры против Северной Кореи, поскольку почти все возможные санкции против страны уже введены.

Накануне Европейский союз объявил, что будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в частности, в отношении деятельности Северной Кореи.

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