За "бронь" и высокие зарплаты. Как в РФ ищут кадры для военпрома

Михаил говорит, что о войне в Украине предпочитает не думать, она его касается "лишь отчасти". "Новости никакие не читаю. Отработал свое время - поехал домой", - описывает свои будни Михаил. Менять рабочее место он не хочет, так как "давно трудится на предприятии" и выплачивает ипотеку.

Другой собеседник DW Антон (имя изменено по просьбе собеседника), работающий на военно-промышленном предприятии, производящем микроэлектронику, рассказал о двукратном росте зарплат с момента полномасштабной войны РФ против Украины. По его словам, если в начале 2022 года платили 60 тысяч рублей в месяц, то к концу 2024 года - 130 тысяч рублей. Но он отмечает, что вместе с ростом стоимости жизни в России его благосостояние не сильно изменилось с тех пор. "Недавно у нас закончился заказ, поэтому премиальную часть урезали, плюс часть нашей зарплаты начали забирать, чтобы выплачивать зарплату инженерам - они пока остаются без [фактической] работы", - объясняет Антон. Он рассказал, что сейчас изучает рынок труда, чтобы перейти на другое предприятие с более привлекательной зарплатой и "бронью" - практически все компании выполняют заказы Минобороны РФ. "Я бы с удовольствием перешел в гражданский сектор, но там практически нет стоящих предложений, связанных с микроэлектроникой", - объясняет он. Войну против Украины, по его словам, он не поддерживает, но ожидает, что "скоро все разрешится".