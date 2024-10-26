Израиль нанес авиаудары по Ирану в ответ на ракетную атаку Тегерана в начале октября. Что известно

По словам Талеблу, который занимается вопросами иранской политики и безопасности, пока окончательно не ясно, является ли целью Израиля уничтожение всей аэрокосмической сети Корпуса стражей исламской революции. «Судя по целям, которые мы видим на данный момент, это [удары] направлено на то, чтобы обезвредить — но не уничтожить — угрозу иранских ракет дальнего радиуса действия», — сказал он Би-би-си.

После 4 утра по московскому времени началась вторая волна ударов. Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что на востоке Тегерана прозвучали еще четыре взрыва, добавив, что «противовоздушная оборона все еще активна» в столице.

Около 6 утра по московскому времени израильская общественная телекомпания заявила, что операция Израиля против Ирана завершена после трех волн ударов. Эту информацию также подтвердило издание Axios, добавив, что вторая и третья волны были направлены на базы и производственные площадки ракет и беспилотников.

Вскоре после этого завершение операции против Ирана официально подтвердил и ЦАХАЛ. В заявлении израильских военных ничего не говорилось о нескольких волнах ударов — только о том, что удары были нанесены по ракетным заводам, ракетные комплексы класса «земля-воздух» и другим иранским воздушным средствам, которые были призваны ограничить свободу действий Израиля в Иране с воздуха.