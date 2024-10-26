Нидерланды планируют восстановить пограничный контроль уже в ноябре

После нескольких дней интенсивных переговоров четырехпартийной коалиции премьер-министр Дик Схоф изложил планы кабинета министров на пресс-конференции.

Усиленные меры, аналогичные мерам в Германии, включают пограничный контроль, отмену постоянного вида на жительство для беженцев и сокращение нынешнего пятилетнего вида на жительство для беженцев до трех лет.

"Наши переговоры наконец завершились результатом", - заявил Схоф журналистам.

"Сегодня у нас есть комплексный пакет мер, призванных ускорить реализацию нашей политики предоставления убежища и сделать ее более жесткой и рациональной", - заявил премьер-министр.

Политика правительства в отношении Сирии будет "значительно ужесточена", а некоторые части Сирии будут объявлены "безопасными" в этом году, добавил он.

Объявление о новых планах в пятницу совпадает с общим призывом лидеров ЕС, прозвучавшим на прошлой неделе, срочно принять новые законы, чтобы ускорить возвращение мигрантов.

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