Выборы в парламент Грузии: что стоит на кону

Рейтинг "Грузинской мечты" социологи в приведенном исследовании оценивают в 34%, в то время как четыре главные оппозиционные коалиции суммарно набирают 53%, достаточные для получения простого большинства в парламенте. Похожие цифры показывает и проведенный чуть позднее соцопрос компании Savanta - 35% у "Мечты" против 52% у оппозиции.

Можно ли ожидать фальсификаций на выборах в Грузии?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала прошедшие в 2020 году выборы в грузинский парламент соревновательными, указав, что основные свободы в ходе них в целом соблюдались. В то же время, ОБСЕ отметила, что во время голосования поступали сообщения о случаях давления на избирателей, и констатировала размывание черты между правящей партией и государством.

По словам корреспондента DW в Грузии, в публичном пространстве перед выборами тотально доминирует правящая партия. Ее агитацию можно встретить на улицах, в общественном транспорте, на рекламных билбордах, в соцсетях и на телевидении. Впрочем, возможности для фальсификаций в день голосования у "Грузинской мечты" будут ограничены, рассуждает Лаша Дзебисашвили. Причиной тому - электронные урны, которые автоматически считывают голоса избирателей.