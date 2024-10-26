«В этом году планируется завершение строительства на базе нашего института нового уникального в своём роде научно-исследовательского кластера, включающего лабораторные корпуса, оснащённые современным оборудованием, — рассказал изданию Борисевич. — Вне всякого сомнения, введение его в эксплуатацию позволит ещё более оперативно реагировать на угрозы биологического характера».

Однако эксперты отмечают, что определить истинные намерения России только по снимкам невозможно, так как лаборатории для разработки вакцин снаружи могут выглядеть точно так же, как и для разработки оружейных штаммов.

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Крыши корпусов с вентиляционными шахтами Фото: Google

Снимки показывают, что расчистка территории началась в мае 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину российских войск, когда Кремль запустил дезинформацию о якобы проводящихся на территории Украины разработках биологического оружия. Вскоре российские власти стали обвинять Украину в подготовке к его использованию.

Как напоминает WP, в 1970-80-х годах СССР использовал очень похожую стратегию для оправдания создания своей собственной программы биологического оружия. После запрета на биофармацевтику в США, советские лидеры привлекли ученых к разработке опасных вирусов. В конце 80-х об этом рассказали сами занятые в этих проектах ученые, уехавшие на Запад.

В 1992 году президент Борис Ельцин подтвердил существование в СССР биологического оружия, но позже Кремль официально опроверг это заявление.