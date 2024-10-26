Изучив спутниковые фотографии территории секретного 48-го Центрального НИИ Министерства обороны России в подмосковном Сергиевом Посаде-6, в редакции газеты Washington Post пришли к выводу, что последние два года там идет масштабное строительство новых корпусов, в том числе биологических лабораторий высшей степени защиты для работы с наиболее опасными патогенами.
Сергиев Посад-6: Washington Post рассказала, как секретные военные биолаборатории под Москвой быстро разрастаются (1)
Опрошенные изданием эксперты подтвердили выводы журналистов WP и высказали свои опасения по поводу расширения секретного института Минобороны, в советские годы занимавшегося разработкой биологического оружия.
С апреля 2022 года на территории закрытого военного объекта было возведено 10 новых корпусов общей площадью более 23,000 кв. м.
Судя по снимкам, четыре только что построенных здания оборудованы системами воздухообмена и фильтрации, характерные для биолабораторий, где ведутся исследования возбудителей самых опасных заболеваний.
Два других выстроенных здания сверху очень похожи на изолированные электростанции, необходимые для проведения работ в таких лабораториях.
Сравнив фотографии, сделанные в разные месяцы, можно увидеть и строительство соединяющего лабораторию и электростанцию тоннеля, предназначенного для транспортировки людей и оборудования.
Опрошенные газетой американские эксперты по контролю за вооружениями выражают беспокойство по поводу масштабного строительства на сверхсекретном объекте и целей, с которыми лаборатории планируют использовать российские военные.
Российские чиновники утверждают, что намерены изучать опасные вирусы, наподобие вируса Эбола, для защиты от биологического терроризма.
В недавнем интервью «Красной звезде», в апреле текущего года, начальник 48 Центрального НИИ Минобороны России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич назвал новые лаборатории «основой биологической защиты страны».
«В этом году планируется завершение строительства на базе нашего института нового уникального в своём роде научно-исследовательского кластера, включающего лабораторные корпуса, оснащённые современным оборудованием, — рассказал изданию Борисевич. — Вне всякого сомнения, введение его в эксплуатацию позволит ещё более оперативно реагировать на угрозы биологического характера».
Однако эксперты отмечают, что определить истинные намерения России только по снимкам невозможно, так как лаборатории для разработки вакцин снаружи могут выглядеть точно так же, как и для разработки оружейных штаммов.
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Снимки показывают, что расчистка территории началась в мае 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину российских войск, когда Кремль запустил дезинформацию о якобы проводящихся на территории Украины разработках биологического оружия. Вскоре российские власти стали обвинять Украину в подготовке к его использованию.
Как напоминает WP, в 1970-80-х годах СССР использовал очень похожую стратегию для оправдания создания своей собственной программы биологического оружия. После запрета на биофармацевтику в США, советские лидеры привлекли ученых к разработке опасных вирусов. В конце 80-х об этом рассказали сами занятые в этих проектах ученые, уехавшие на Запад.
В 1992 году президент Борис Ельцин подтвердил существование в СССР биологического оружия, но позже Кремль официально опроверг это заявление.
В годы президентства Владимира Путина Москва начала обвинять США в заговоре против России с использованием биологического оружия, однако убедительных доказательств этих обвинений российские дипломаты не предоставили. США прекратили производство такого оружия в 1969 году, а в 1972-м завершили его уничтожение.
Помощник госсекретаря США Мэлорри Стюарт заявила, что «россияне никогда не были прозрачными в отношении объектов Министерства обороны», а 48 ЦНИИ относится к числу наиболее секретных из них.
С 2020 года там разрабатывалась российская вакцина от COVID-19, но международных экспертов на предприятие так и не допустили.
Американская разведка предполагает, что в институте могут храниться замороженные вирусы эпохи СССР. В 2022 году представитель Госдепартамента США заявил в ООН, что советскую программу биологического оружия продолжают развивать российские власти.
Сотрудники Госдепартамента неоднократно опровергали утверждения России о разработке в США биологического оружия, но некоторые американские чиновники считают, что многие российские ученые действительно искренне верят в существование такой угрозы, что может оправдывать их исследовательскую деятельность.
«Не удивлюсь, если влиятельные сотрудники российских служб безопасности убеждены, что США действительно разрабатывают биологическое оружие», — отметил Грегори Кобленц из университета Джорджа Мейсона.