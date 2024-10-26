"От бессилия и неуверенности в себе до ощущения, будто я на вершине горы и могу все". Может показаться, что такие радикально разные чувства невозможно вместить в одном человеке, но оказывается, что можно. Биполярное расстройство фактически разделило жизнь Рональда на две части - депрессию и манию, или моменты бессилия и абсолютной пустоты, когда веки становятся тяжелее неба, и моменты, когда море по колено. "Эти расстройства управляли моей жизнью более десяти лет, пока я не понял, что больше так не могу".