В Курской области России, где продолжается операция украинской армии, россияне получили приказ от своего руководства не брать в плен украинских военнослужащих, заявила пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Дина Вонг.
ВСУ: россиянам в Курской области приказано не брать в плен украинских военных
"Враг дал своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных", - заявила Вонг в эфире телемарафона 26 октября.
По ее словам, россияне в указанном направлении проводят активные наступательные операции с использованием бронетехники.
"Нам известно, что они пытаются накопить свою пехоту. Когда начинаются наступательные действия, мы немедленно стреляем по персоналу и технике противника. Каждая наша операция - это объединенная деятельность наших танкистов, артиллерии и операторов беспилотных летательных аппаратов", - сказала Вонг.
Сообщения об убийстве, пытках и плохом обращении с украинскими военными, захваченными Россией, поступают регулярно. Пару недель назад появились сообщения о том, что российские военные расстреляли в Курской области девять украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.
Согласно международному гуманитарному праву, убийство военнопленных является военным преступлением.
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