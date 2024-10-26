ВСУ: россиянам в Курской области приказано не брать в плен украинских военных

"Нам известно, что они пытаются накопить свою пехоту. Когда начинаются наступательные действия, мы немедленно стреляем по персоналу и технике противника. Каждая наша операция - это объединенная деятельность наших танкистов, артиллерии и операторов беспилотных летательных аппаратов", - сказала Вонг.