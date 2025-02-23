Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции получили информацию о девочке в возрасте от четырех до пяти лет, которая, возможно, заблудилась.
Фото ⟩ Госполиция ищет пропавшего ребенка в Риге
Последний раз ее видели по адресу бульвар Анниньмуйжас, 49, недалеко от магазина Rimi. Известно, что ребенок направлялся в сторону культурного центра "Иманта".
Приметы: одета в светло-зеленую куртку, темные штаны, темные ботинки.
Госполиция просит изучить фото с ребенком и отозваться всех, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112 или 67085982.
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