Фото Госполиция ищет пропавшего ребенка в Риге

Последний раз ее видели по адресу бульвар Анниньмуйжас, 49, недалеко от магазина Rimi. Известно, что ребенок направлялся в сторону культурного центра "Иманта".

Приметы: одета в светло-зеленую куртку, темные штаны, темные ботинки.

Фото: Valsts policija.

Госполиция просит изучить фото с ребенком и отозваться всех, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112 или 67085982.

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