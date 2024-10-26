Видео Возле избирательного участка в Тбилиси произошла массовая драка

Портал "СОВА" сообщает, что после этого процесс голосования был приостановлен.

Депутат Тбилисской городской думы Ираклий Эджгверадзе из оппозиционного Объединенного национального движения утверждает, что конфликт произошел после того, как на избирательный участок пришел активист правящей партии "Грузинская мечта" Шако Кучашвили и спровоцировал его.

"Это конкретное лицо, сотрудник Службы госбезопасности, "привязан" к этому избирательному участку... Он приближается к людям и оскорбляет их", - сказал депутат.

"Новости-Грузия" сообщают, что на место происшествия прибыла полиция. МВД Грузии пока не предоставило комментариев по этому инциденту.

Драка между сторонниками правительства и оппозиции произошла и в районе Тбилиси Исани.

Незадолго до этого в городе Марнеули была приостановлена работа избирательного участка и аннулированы результаты голосования после подделки бюллетеней.

Ранее сообщалось, что в субботу, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, которые считаются решающими в отношении дальнейшего продвижения страны.

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