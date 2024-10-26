В Германии протестуют против атомного сотрудничества с Россией

Противники атомной энергетики в субботу, 26 октября, вышли на очередную акцию протеста в городе Линген в федеральной земле Нижняя Саксония. Они выступали, прежде всего, против планируемого участия российской государственной корпорации "Росатом" в производстве топливных элементов на местном заводе, пишет агентство epd.

В демонстрации, по данным организаторов, приняли участие около 130 человек. Одним из выступающих был российский эколог и активист Владимир Сливяк, лауреат альтернативной Нобелевской премии за 2021 год. Он настоятельно предостерег оператора завода - французский государственный концерн Framatome - от привлечения "Росатома" к сотрудничеству. Кремль, по его словам, попытается таким образом оказать геополитическое влияние.

"С помощью этой демонстрации мы хотим вновь привлечь внимание к опасным ядерным планам в Лингене", - сказал член экосоюза AgiEL Александер Вент (Alexander Vent), призвав министерство экологии Нижней Саксонии отклонить просьбу Framatome о расширении производства. Протестующие считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

Франко-российский атомный проект