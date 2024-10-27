Израиль ударил ракетами по Ирану. Что дальше и ждать ли большой войны на Ближнем Востоке?

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Тем временем правительства арабских стран Персидского залива, желающие остаться в стороне от этого конфликта, заверили Тегеран, что не позволят Израилю использовать для нападений на Исламскую Республику свою территорию.

В Саудовской Аравии еще слишком свежи воспоминания о том, как в 2019 году Ирану удалось нанести нефтехимической отрасли страны серьезный ущерб исключительно силами иракского ополчения, при поддержке Тегерана организовавшего ракетный обстрел саудовских предприятий.

Панорама Тегерана ночью Фото: Reuters

Разорвать круг возмездия всегда непросто

Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си (Иерусалим):

Израильских ударов ждали. Об их неизбежности Израиль говорил с самого 1 октября — дня массированного обстрела Ираном израильской территории.

Теперь вопрос в том, станет ли отвечать на них Иран.

Президент [США Джо] Байден настоятельно советовал Израилю не наносить удары по иранским ядерным, нефтяным и газовым объектам — и на сей раз израильский премьер Биньямин Нетаньяху к его совету прислушался.

В Вашингтоне надеются, что убедить Иран не наносить новые «ответные» удары по Израилю можно лишь в случае обстрела исключительно военных объектов Тегерана.

Остановить бесконечную цепочку ударов и контрударов особенно сложно, когда стороны конфликта убеждены, что отсутствие ответа с их стороны будет воспринято как проявление слабости и боязни ответных действий.

Именно так и разрастаются войны — путем поэтапной эскалации.