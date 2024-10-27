В воскресенье, 27 октября, грузовик въехал в толпу людей на автобусной остановке недалеко от Тель-Авива.
Видео ⟩ Грузовик протаранил остановку недалеко от Тель-Авива
По данным израильских СМИ, 40 человек получили ранения. Несколько находятся в тяжелом состоянии.
Полиция подозревает, что таран грузовика был терактом, пишет Times of Israel.
"В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются", - сказано в заявлении полиции.
Quds News: "BREAKING: Israeli emergency services report 50 injuries from the truck-ramming incident near the Mossad headquarters in northern Tel Aviv. pic.twitter.com/nDJV8bqJjD" / X https://t.co/PzlSm5MdjS— ANDRO1711 (@ANDRO1711) October 27, 2024
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!