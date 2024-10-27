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Sergejs Tihomirovs

Видео Грузовик протаранил остановку недалеко от Тель-Авива

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Теракт в Тель-Авиве
Теракт в Тель-Авиве Фото: JACK GUEZ/AFP

В воскресенье, 27 октября, грузовик въехал в толпу людей на автобусной остановке недалеко от Тель-Авива.

По данным израильских СМИ, 40 человек получили ранения. Несколько находятся в тяжелом состоянии.

Полиция подозревает, что таран грузовика был терактом, пишет Times of Israel. 

"В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются", - сказано в заявлении полиции.

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