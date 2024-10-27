Вооруженные силы Украины без специалистов НАТО не могут самостоятельно использовать оружие дальнего действия для нанесения ударов глубоко на территории России. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует, если по территории России будут нанесены удары западным оружием.

Наверное, ни для кого не станет открытием, что в Эстонии водительские права можно получить в 16 лет. Официально они называются водительским удостоверением с ограниченным правом на управление. Все чаще от родителей можно услышать недовольство тем, что их детям, получившим заветную пластиковую карточку, приходится через какое-то время снова сдавать экзамен по вождению, чтобы получить, так сказать, настоящие водительские права. Разумеется, оплачивать это удовольствие приходится родителям. Об этом сообщает Rus.Postimees.

В воскресенье, 27 октября, грузовик въехал в толпу людей на автобусной остановке недалеко от Тель-Авива.

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В ночь на воскресенье, 27 октября, Латвия перешла на зимнее время. Латвийское радио выяснило у специалистов, насколько это влияет на на здоровье людей. Об этом сообщает портал LSM+.