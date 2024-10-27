Латвия успешно перешла на зимнее время, а теперь готовится и к зимней погоде. Между тем в Грузии оппозиция не принимает итоги выборов, а Путин угрожает странам НАТО. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 27 октября ⟩ Идущий в Латвию циклон, неоднозначные итоги выборов в Грузии и угрозы Путина
Новости Латвии:
В ночь на воскресенье, 27 октября, в Латвии состоялся переход на зимнее время. Стрелки часов нужно было перевести на час назад.
В воскресенье, 27 октября, в аэропорту "Рига" вступит в силу зимнее расписание полетов, сообщают представители аэропорта.
С 4 ноября и до весны следующего года на эстакадах Южного моста будет снижена разрешенная скорость движения с 70 км/ч до 50 км/ч. Снижение разрешенной скорости движения - ежегодное мероприятие, цель которого - повысить безопасность движения на эстакадах моста в зимний период.
Задержанный в Беларуси гражданин Латвии будет находиться в следственном изоляторе до даты суда, отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
Во второй половине следующей недели в Латвию придет сильный циклон, который может принести бурю и обильные осадки, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Центризбирком Грузии сообщил, что после обработки данных с 3100 из 3111 избирательных участков победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 54,08% голосов.
Преодолевшие порог в 5% голосов оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы "Грузинской мечты".
Вооруженные силы Украины без специалистов НАТО не могут самостоятельно использовать оружие дальнего действия для нанесения ударов глубоко на территории России. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует, если по территории России будут нанесены удары западным оружием.
Наверное, ни для кого не станет открытием, что в Эстонии водительские права можно получить в 16 лет. Официально они называются водительским удостоверением с ограниченным правом на управление. Все чаще от родителей можно услышать недовольство тем, что их детям, получившим заветную пластиковую карточку, приходится через какое-то время снова сдавать экзамен по вождению, чтобы получить, так сказать, настоящие водительские права. Разумеется, оплачивать это удовольствие приходится родителям. Об этом сообщает Rus.Postimees.
В воскресенье, 27 октября, грузовик въехал в толпу людей на автобусной остановке недалеко от Тель-Авива.
Интересное чтиво:
В ночь на воскресенье, 27 октября, Латвия перешла на зимнее время. Латвийское радио выяснило у специалистов, насколько это влияет на на здоровье людей. Об этом сообщает портал LSM+.
Кое-где в магазинах уже можно увидеть товары рождественской тематики, что напоминает о том, что праздники не за горами - стоит начать думать и о подарках, чтобы снова не пришлось покупать их в последний момент. Праздничный дух обычно навевают и торговые центры, где играет праздничная музыка, но пока что ее нет. Когда это изменится?
Из заголовка вы точно не поймете, что на этот раз речь пойдет об идее распилить пополам и вернуть на место памятник Андрею Упитису, который находится в парке Кронвалдс. Автор этой идеи - скульптор и депутат Рижской думы Ивар Друлле.
Во время просмотра ленты в Facebook читатель Rus.Postimees Алексей обратил внимание на комментарий к одной из публикаций кого-то из его друзей. По его словам, речь шла о том, что у человека могут возникнуть сложности при попытке открыть банковский счет на имя своего ребенка, если кто-то из родных или близких как-то связан с политикой. Ему эта история показалась выдумкой.
Израильские военные заявили, что в ночь на субботу нанесли "точечные и целенаправленные" ракетные удары по иранским военным базам, расположенным к западу и юго-западу от Тегерана, в непосредственной близости от столицы страны.
В субботу, 26 октября, в "Арена Рига" состоялся концерт группы Instrumenti "Говорит Рига", собрав широкий круг слушателей. Посмотри на фото.
Остов "Титаника", затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году, изучается специалистами с момента его обнаружения в 1985 году, и одна деталь всегда казалась исследователям и широкой общественности странной и мрачной: большое количество пар обуви на затонувшем судне и вокруг него.
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