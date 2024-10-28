В Воронежской области БПЛА повредили два промпредприятия; взрывы прогремели и в Крыму

Воронежская область вечером в воскресенье, 27 октября, подверглась атаке беспилотников. По словам главы региона Александра Гусева, системами ПВО и РЭБ были уничтожены 10 дронов, обломки беспилотников повредили два промышленных предприятия.

"Упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Пожар затронул здание и одну емкость. Один человек пострадал. Также известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки", - написал Гусев в соцсетях, не уточнив о каких промышленных объектах идет речь.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, пожар произошел на спиртзаводе "Этанол спирт" в селе Красное, который ранее уже был атакован БПЛА в ночь на 22 октября вместе с еще тремя спиртзаводами в Тульской и Тамбовской областях.

Вторым пострадавшим предприятием, согласно заявлениям местных жителей, может быть Аннинский спиртзавод, находящийся в 50 километрах от села Красное.

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, данные заводы в том числе используются для производства топлива и взрывчатых веществ для нужд российских военных.