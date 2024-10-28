У МИД есть информация о 26 задержанных в Беларуси жителях Латвии

Она подчеркнула, что консульство Латвии в Витебске оказывает им необходимую и возможную консульскую поддержку, в то время как оказание консульской помощи в Беларуси затруднено отсутствием верховенства закона в этой стране, а также минимизацией сотрудничества с Беларусью в сфере правосудия и других областях после поддерживаемого Беларусью вторжения России в Украину.

Эглите отметила, что в Беларуси не соблюдается принцип независимости судебных органов, что значительно повышает риск возникновения фиктивных дел против граждан ЕС. В связи с этим и другими рисками безопасности МИД настоятельно рекомендует гражданам Латвии воздержаться от поездок в Беларусь.

Пресс-секретарь МИД рассказала, что посольство Латвии в России в 2024 году получило информацию о 13 задержанных. По словам Эглите, посольству Латвии в России также сложно оказывать консульскую помощь жителям Латвии, а возможности сотрудничества с российскими властями у посольства ограничены.

Также, по словам представителя МИД, информация о задержанных в России гражданах Латвии часто не поступает. Принимая во внимание напряженную ситуацию в сфере международной безопасности, а также непредсказуемые внутриполитические события в России, МИД вновь обращается к гражданам Латвии с призывом воздержаться от поездок в Россию.

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